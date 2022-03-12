Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile karşılaştı. Zorlu maçın berabere bitmesinin ardından spor kamuoyunda büyük yankı uyandı. Maçtan sonra beklenmedik skorla neye uğradığını şaşıran Katalan ekibin hocası Xavi, La Liga'da oynayacakları Osasuna maçı öncesi takıma uyarılarda bulundu.

XAVİ GALATASARAY SAVUNMASINA DİKKAT ÇEKTİ

NTV Spor'da yer alan habere göre, Xavi, Galatasaray maçı sonrası hücum anlamında oyunculara uyarılarda bulundu. Genç teknik adam basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın başarılı savunmasına vurgu yaptı.

Xavi'nin takıma yaptığı konuşma şöyle:

Daha iyi hücum etmemiz, merkez savunma oyuncularını bölmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda daha iyiydik fakat kazanmak için yeterli değildi. Kilidi açmak zordur. Başlangıçta bir gol oyunu tamamen değiştirir. Bu futbol ve motivasyon meselesi. Her iki konuda da Galatasaray karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi.

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