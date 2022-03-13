Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayar duruma gelen Trabzonspor, sahasında oynadığı maçta yeni teknik direktörü Stjepan Tomas yönetimindeki ilk maçına çıkan Göztepe'yi 4-2'lik skorla mağlup etti. İlk yarısında ağların dört defa havalandığı maçta, Abdullah Avcı'nın takımına galibiyeti getiren goller sezonun yıldızı Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Ömür (2) ve Jorge Djaniny'den geldi.

AÇILIŞ GÖZTEPE'DEN

Gol perdesi 31. dakikada açılırken, Stefano Denswil'in ayağının kaymasını iyi değerlendiren Halil Akbunar takımını öne geçirdi: 1-0. Bu golün üç dakika sonrasında sahne alan Nwakaeme ceza sahası dışından skoru eşitledi. Visca'nın kendi yarı sahasından taşıdığı topla al da at dediği Abdülkadir 37'de bordo-mavili takımı öne geçirdi: 2-1. İlk yarının skorunu ise Soner Aydoğdu belirledi: 2-2.

ANGEL'DAN BÜYÜK HATA

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Trabzonspor 49'da kaleci Uğurcan'dan başlayan atakta Venezuelalı savunma oyuncusu Angel'ın hatasını iyi değerlendiren Djaniny ile bir kez daha öne geçti: 3-2. Bu golün verdiği moral bozukluğu sonrasında toparlanmakta zorlanan Göztepe'nin direncini iyice kıran gol ise 53'te geldi. Abdülkadir, Visca ile verkaçın ardından İrfan Can'ı mağlup etti: 4-2.

TARİHİN EN ERKEN ŞAMPİYONU

> Bundan önce iddialı konuşmaktan kaçınan Trabzonspor'un çalıştırıcısı Abdullah Avcı, "9 maçımız kaldı. Ne zaman şampiyon olacağımızı bilmiyorum ama her hafta maç kazanmak istiyoruz. Çok güzel bir sene. Şampiyon olmadan bunu söylemek doğru mu bilmiyorum ama Türk futbol tarihinin en erken şampiyonu olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

> Dün geceye attığı iki golle damgasını varan Abdülkadir Ömür de, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Şampiyon olmak istiyoruz uzun bir sürenin ardından. Çok iyi bir sezon geçiriyoruz. Bir hayalimiz var artık çok az kaldı. Soyunma odasında arkadaşlarla, 'Tarihin en erken şampiyonu olmak istiyoruz' diyerek maçlara çıkıyoruz" sözlerini kullandı.

Trabzonspor adım adım şampiyonluğa... Evinde gol olup yağdı Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden lider Trabzonspor,rakibini 4-2 yendi.