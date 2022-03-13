Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş maçıyla ilgili erteleme talebine siyah beyazlı camiadan gelen olumsuz açıklamalara sert çıkarak, “Sekiz ay önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, finansal açıdan eşit rekabeti sağlamaya yönelik olarak TFF'den torpil (!) istemişti. Biz kimseden torpil istemiyoruz. Bizi biraz kayırın da demiyoruz; gölge etmesinler yeter diyoruz. Geldiğimiz noktada, oynanabilmesi hâlinde tarihî rakibimizi pazartesi günü Nef Stadyumu’nda aslanlar gibi bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

+1 KONTENJAN SAVAŞI

Elmas, "Bizim, ülke puanını yükselterek Türkiye'ye +1 kontenjan sağlama savaşımızı anlamamaları normal" diyerek Çebi ve Beşiktaş'a yüklenmeye devam ederken, "Çünkü kendileri, "Ülke puanı, ülke puanı" diye başladıkları sezonda, bırakın puan almayı, Avrupa'da gol bile atamadılar (Beşiktaş grubunda üç gol attı). Avrupa'da kazanmayı unuttukları gibi Galatasaray'ı da tanımıyorlar" sözlerini kullanırken, "Türk futbolunda bazı şeyler değişmeli. 20 yıldır elle tutulur bir başarımız yok. Hata hepimizde" şeklinde konuştu.

İZMİR'DE DERBİ İDMANI

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün İzmir’de Göztepe tesislerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Bugün de Alsancak Stadı’nda çalışacak olan sarı kırmızılılar taktik ağırlık bir antrenman gerçekleştirdi. Torrent oyuncularına gol çalışması yaptırdı.

Barca'nın kabusu Galatasaray savunması! Bu nasıl bir seviye? Barcelona-Galatasaray maçının berabere bitmesi sonrası, Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi Hernandez, aslanın savunması karşısında şaşkınlığa uğradı. Xavi takımına, "Galatasaray karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi." diyerek uyarıda bulundu.