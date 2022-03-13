Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, pazartesi günü oynanacak Galatasaray maçının ertelenmesini istemediklerini söyledi. Sarı kırmızılı kulüpten de kendilerine erteleme talebi gelmediğini belirten Çebi “Futbol maçlarının ertelenmesi ile ilgili yönetmelik nettir. Havanın şekline göre kulüplerin tavrına göre oynadıkları maçlara göre değişiklik gösteremezler. O zaman daha önce yapılan uygulamalara haksızlık olur. Kurallar dışında gelişigüzel karar almayı gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz” dedi.

STADIMIZ AÇIK

Galatasaray’ın zemini düşünerek erteleme istediği yönündeki görüşe karşı Çebi “Konu sahanın top oynanır hâlde olması ise bizim sahamız müsait. Galatasaray arzu ettiği takdirde Barcelona maçını bizim stadımızda ya da Olimpiyat Stadında oynayabilir. Galatasaray’ın rahatlıkla saha zemini uygun bir stat bulup oynayabileceğini ve bunun için maçın ertelenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Ülke puanına katkı veren tek takım Galatasaray değil. Beşiktaş’ın da başarıları ve ülke puanına katkısı ortadadır” diye konuştu.

KARAR YANLIŞ DEĞİL

Merkez Hakem Kurulunun deprem etkisi yapan kararlarını da değerlendiren Ahmet Nur Çebi “Bu sezon bütün takımlarımızı hakem hatalarından dert yandı. Bunun için bir çözüm arandı. Kararın yanlış olduğunu söylemek doğru değildir. En azından saygı duyup sonuçlarını görmemiz lazım. Bu kararın sonuçlarını birkaç ay içinde göreceğiz. Umarım devam edecek hakemler federasyon ve kulüpleri zor durumda bırakmadan maçları yönetmeye devam ederler. Beklentim ve temennim budur” diye konuştu.

JOSEF TAMAM, ATIBA ZOR

Siyah beyazlılar derbi hazırlıklarına Vodafone Park Stadında devam etti. Çalışmanın başında Josef de Souza ağrıları olduğunu söyledi. Brezilyalı futbolcu daha sonra kendini denemeye karar verdi ve antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştı. Atiba’nın ağrıları olsa da derbide oynama ihtimali bulunuyor. Pjanic ve Welinton ise kesin olarak derbide forma giymeyecek.

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