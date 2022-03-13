Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Galibiyet serisi Trabzonspor maçında sekteye uğrayan Fenerbahçe, Alanya deplasmanında yenide gaza basmayı hedefliyor. Ferdi, Mert Hakan ve İrfan Can gibi önemli eksiklere rağmen elindeki kadroya güvenen teknik direktör İsmail Kartal, yolculuk öncesi oyuncularına moral aşıladı. “Trabzon karşısında skor olarak kazanamasak da çok önemli bir duruş sergiledik” diyen Kartal “Bu inancı ve hırsı sahaya yansıttığımız sürece hiçbir mücadeleyi kaybetmeyiz” ifadesinde bulundu.

AVRUPA BİLETİ ÖNEMLİ

Fenerbahçe’nin yerinin Avrupa olduğunu vurgulayan Kartal “Bu takım gelecek sezon uluslararası kulvarda mücadele etmeli. Bunun için sonuna kadar savaşacağız” dedi. Ligde kalan haftalarda kolay maç olmadığının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı “Bizim için her maç final. Rakiplerimizin ne yaptığına aldırmadan, Fenerbahçe ruhuyla oynayacağız. Eksikler varken bile neler yapabildiğimizi gösterdik. Mazeret değil, çözüm üreterek üzerine koyarak devam edeceğiz” diye konuştu. > Emin Uluç

STATTA İDMAN

Fenerbahçe, Alanya maçının hazırlıklarını Ülker Stadında tamamladı. Sarı lacivertliler, Samandıra tesislerindeki zemin karla kaplı olduğu için çimlerin bozulmaması adına son idmanı statta yaptı. Tedavisi süren Ferdi dışında bütün oyuncular çalışmada yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu hakkında bomba itiraf: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklifini açıkladı Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu yetiştiren Hisareynspor U-18 spor koordinatörü Muammer Akçay, genç futbolcuyu Erzincanspor'dayken hem Fenerbahçe'nin he de Beşiktaş'ın istediğini açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yüreği varsa TFF bize soruşturma açsın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kendilerine karşı yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu. Ali Koç "Yüreğiniz varsa TFF olarak savcılarla bize soruşturma başlatın" dedi. Koç, Trabzonspor maçı hakemi Zorbay Küçük’ün de öfke kontrol konusunda zaafları olduğunu söyledi.