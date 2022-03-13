Türkiye Gazetesi

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, MHK'nın hakemlerle ile ilgili aldığı karar sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dilmen'in açıklamalarıyla yer yerinden oynadı.

“KAOSA HAZIR OLUN!”

MHK'nın hakemlerle ilgili adığı kararın TFF tüzüğüne aykırı olduğunu belirten Rıdvan Dilven, "Aslında 13 hakemi yollamak TFF tüzüğüne aykırı. Çünkü 28 hakemin en fazla %20'sini klasman düşürebiliyor veya gözlemci yapabiliyorlar. TFF ve MHK, aldıkları bu kararın (benim bildiğimi MHK'nin içindekiler bilmiyor mu!) tüzüğe aykırı olduğunu bildikleri ve sayıyı tutturmak (!) için önümüzdeki hafta Riva'ya bazı hakemleri görüşmeye çağırdılar; çok sevdikleri için değil! Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun! İnsanlarda Allah korkusu olmayıp, bir de kanun korkusu yoksa korkun!" açıklamasında bulundu.

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