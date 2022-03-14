Türkiye Gazetesi

Son dönemlerin ligdeki moda rengi ve yükselen değeri bordo mavi. Sebebi de sportif başarı. Ahmet Ağaoğlu yönetimindeki Trabzonspor yıllardır özlenen şampiyonluk için gün sayıyor. Son Göztepe maçını da kazanan ve makası daraltıp mutlu son ilanını biraz daha öne çeken Karadeniz ekibi, bugünlere planlı bir şekilde geldi. Önce ekonomisini dengeledi, transfer planını ona göre şekillendirdi. Yönetim, takım içi dengeyi sağladı ve astronomik ücretlerden kaçındı. Son teknik adam tercihi ise tam isabet olarak sonuç verdi.

AVCI SIRRI AÇIKLADI

Geçen sezon son anlarda kaçan şampiyonluğun bu sezon erkenden olma ihtimalinde hiç kuşkusuz Abdullah Avcı'nın payı çok ama çok büyüktü. Sadece 1 yenilgisi olan ve şu anda 2,46 gibi maç başı çok yüksek bir puan ortalaması tutturan Abdullah Hoca, başarıyı "Akıllı oyun, mücadele gücü ve taktik başarı" olarak özetledi. En önemlisi de kadrodaki isimlerin büyük çoğunluğundan yüksek verim alması takım içinde rekabetçi bir ortam oluşturmasıydı. Yedekler asları pek aratmadı ve rakiplere fark oluşturan bir takım ortaya çıktı.

ÖMÜR KATTI

Trabzonspor'un ve Türk futbolunun önemli değeri Abdülkadir Ömür... Sezonun ilk yarısında Galatasaray maçında kendi taraftarının tepkisine maruz kalan isim. Ancak o Abdullah Avcı'nın dokunuşu ve psikolojik desteği sayesinde âdeta yeniden doğdu.

13 PUAN GETİRDİ

Önceki gün oynanan Göztepe maçında iki gol birden atan Ömür, gol sayısını 6'ya çıkardı ve bordo mavili takım forması altında en golcü sezonuna ulaştı. Karadeniz ekibi, Abdülkadir Ömür'ün gol attığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti.

YA GOLÜ VAR YA ASİSTİ

Karadeniz ekibinin devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı Edin Visca ya atıyor ya da asist yapıyor. Boşnak oyuncu 9 maçta 5 defa rakip fileleri havalandırırken, Göztepe mücadelesinde de 2 asistle öne çıkan isim oldu.

RAKAMLARIN DİLİ

Sezon sonu mukavelesi bitecek olan ve yönetimin yeniden anlaşmak için söz kestiği Anthony Nwakaeme, bu sezon dört dörtlük bir performans sergiliyor. Nijeryalı isim ikinci defa üst üste dört maçta gol attı. Ayrıca dört maçta 1'er gol ve 1'er asiste imzasını attı.

Trabzonspor 4 maç sonra düğüne bekliyor Karadeniz Fırtınası, Abdülkadir Ömür (2), Nwakaeme ve Djaniny'nin golleriyle üç puana uzandı. Avcı'nın takımı dört maç daha kazanırsa ikincinin durumuna bakmadan ipi göğüsleyecek

Trabzonspor adım adım şampiyonluğa... Evinde gol olup yağdı Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk eden lider Trabzonspor,rakibini 4-2 yendi.