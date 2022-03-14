Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Trabzon’a 10 kişiyle kafa tutan Fenerbahçe’nin Alanya deplasmanındaki performansı merakla bekleniyordu. Yine önemli eksikleri vardı sarı lacivertlilerin ve ligin en skorer ikinci takımından konuk olarak 3 puan almak kolay iş değildi. Osayi’yi gerçek mevkine çeken İsmail Kartal, sağ beki Ozan’a emanet etmiş, Mesut da ilk on bire dönmüştü. İyi başladı maça Fenerbahçe ama gol beklenenden geç geldi.

ALTAY ASİST YAPTI

Osayi’nin taşıdığı toplarla başlayan pozisyonlar maça heyecan katarken 16’da Mesut Özil net fırsatta Marafona’ya takıldı. 19’da ise Efecan’a Altay gol izni vermedi. 21’de Altay önce Umut’a ardından Emre Akbaba’ya set çekti. Altay bu kadarla da yetinmedi 26’da müthiş bir pasla Rossi’yi pozisyona soktu. Uruguaylı biraz da şansla sıra dışı bir gole imza attı: 1-0. 32’de Mesut’un pasında Serdar Dursun direği vurdu.

ARDA'DAN ALTIN VURUŞ

İkinci yarı daha yüksek tempoda başladı. 48’de Rossi direğe takılırken, 50’de VAR’dan gelen penaltıyı Mesut ağlarla buluşturdu: 2-0. Ama Alanya, 53’te Tayfur’la maça tutundu: 2-1. 67’de Tayfur bir kez daha sahne alarak skoru eşitledi: 2-2. Ev sahibinin maçı koparma çabaları Altay’ın inanılmaz kurtarışlarına takılırken 74’te Mesut’un yerine oyuna giren genç yıldız Arda Güler ilk golünü attı: 3-2. Pelkas farkı ikiye çıkarırken yine Arda'nın asistinde kapanışı Berisha yaptı: 5-2.

9 NET KURTARIŞ YAPTI

2-2'den sonra F.Bahçe kalecisi Altay'ın kurtarışları olmasa dün sonuç çok farklı olabilirdi. İlk golde Rossi'ye asist yapan Altay, 11 sezon sonra ligde gol pası veren ilk kaleci olurken, 9 net kurtarışıyla da kendi rekorunu (7, Adana Demir) kırdı.

SEZONUN İLK SERİSİ

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de ilk defa üst üste üç deplasman galibiyeti aldı. Öte yandan sarı-lacivertliler Kasım 2020'de oynanan Gençlerbirliği maçından sonra ilk kez bir Süper Lig deplasmanında beş gollü galibiyet aldı.

ÇIKIŞ TESADÜF DEĞİL

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Çok güzel bir hava yakaladık. Son 5 maçın 4'ünü kazandık, bu çok anlamlı" derken, "Rakipleri iyi analiz ediyoruz. Mesela topu Alanya'ya bilerek bıraktık. Oyunumuz yükseliyor, çıkışımız tesadüf değil. İlk golü de idmanlarda çalışmıştık. Oyuncuları tebrik ediyorum" sözlerini kullandı. Hoca, Arda için de, "Arda çalışıyor, istiyor. Bizim evladımız. Onu koruyoruz. Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun en büyük oyuncularından biri olacak" açıklaması yaptı.

GOLLERİM DEVAM EDECEK

Geceye damgasını vuran Arda Güler, "Kazanmamız gereken önemli bir maçtı. Sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum. Taraftarımıza armağan olsun. İnşallah bundan sonra gollerime devam ederim. Beni destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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