Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL - MURAD TAMER

Bu sezon Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden tek takım kalan Galatasaray, evindeki derbide Beşiktaş’ı ağırlayacak. Dünya devi Barcelona ile deplasmanda berabere kalarak tur ümitlerini İstanbul’a taşıyan sarı kırmızılılar, ligde de çıkış peşinde. Hava şartları ve kritik rövanş sebebiyle erteleme talebi kabul edilmeyen Galatasaray, Barcelona’dan İzmir’e, buradan da İstanbul’a çileli bir yolculuk yaptı. Sarı kırmızılılarda Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

KARAOĞLAN YÖNETECEK

Önder Karaveli ile inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş ise kazanarak Avrupa kupalarına gitmek istiyor. Ligde sekizinci durumda olan siyah beyazlılar ilk dördün içine girerek Avrupa biletini cebine koymak hedefinde. Beşiktaş’ta sakatlığı süren Pjanic derbide forma giyemeyecek. Vida, Atiba ve Josef’in durumu ise bugün belli olacak. Nef Stadı’nda 20.00’de başlayacak derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

ÜÇ GÜN RÖTARLI GELDİ

Kar mağduru G.Saray’ın, çarşamba günü başladığı yolculuğu dün İstanbul’a dönebilmesiyle tamamladı. Sarı kırmızılıların Barcelona mücadelesi sonrası olumsuz hava şartları sebebiyle İstanbul’a dönüşü üç gün rötar yaptı. Aslan bu süre zarfında Beşiktaş derbisine üç farkı şehirde (Barcelona, İzmir, İstanbul) idman yaparak hazırlanmaya çalıştı. Erteleme talebinin reddedilmesi üzerine derbiye yetişmeye çalışan Cimbom, dün öğleden sonra özel bir uçakla İstanbul’a iniş yaptı.

90 DAKİKA MÜCADELE

Yaşanan bu zorlu ve yorucu yolculuğa rağmen Domenec Torrent öğrencilerinden mutlaka galibiyet bekliyor. İspanyol teknik adam yaptığı toplantıda “Barcelona karşısında neler yapabileceğimizi gösterdik. Nou Camp’ta son ana kadar maçı bırakmadık. Bundan sonra da her maçta böyle mücadele etmemiz gerekiyor. Biliyorum hepiniz yorgunsunuz ancak derbiyi her şeye rağmen kazanacağız. Seyircimize kendi stadımızda bir zafer hediye edeceğiz” ifadelerini kullandı. > Yalımcan Sarpyel

TORRENT'İN İLK DERBİSİ

Katalan teknik adam Domenec Torrent, Galatasaray’ın başında ilk defa bir derbi maçta görev yapacak. Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra 21. hafta öncesinde göreve başlayan Torrent, bu süreçte 9 resmî maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

45 BİN BİLET SATILDI

Bu sezon ligde beklentilerin altında kalan Galatasaray’ın aldığı sonuçlar tribünlere de yansıdı. Birçok maçta tribünler boş kaldı. Ancak Barcelona karşısındaki avantajlı skor sonrası taraftarlar derbi biletlerine hücum etti. Şu ana kadar 45 binin üzerinde bilet satıldı.

3 DERBİ, 1 AVRUPA

Aslan, 10 Nisan’a kadar zorlu bir fikstürden geçiyor. Barcelona ile ilk maçını oynayan Galatasaray, bu süreçte üç derbi, bir Avrupa rövanşı, iki deplasman maçı oynayacak. Cimbom sırasıyla Beşiktaş, Barcelona, G.Antep (D), Karagümrük, Fenerbahçe (D) ile karşılaşacak.

HAKKINIZI YEDİRMEYİN

Başkan Çebi ve ekibi, derbide haksızlığa boyun eğmeyen bir takım görmek istediklerini futbolculara sık sık vurguladı. Bundan önceki derbilerde bu konudaki eksiklik yaşandığına dikkat çekilerek, çalınan haksız düdükler karşısında sessiz kalınmaması ve takım olarak tepki verilmesi istendi. Öte yandan futbolcuların motive olması için yönetim elini cebe de attı. Siyah beyazlı futbolcular NEF Stadı’nda Galatasaray’ı mağlup etmesi durumunda kişi başı 30 bin lira prim kazanacak.

YEDİ GOL YEMESEYDİNİZ!

Beşiktaş’tan G.Saray’ın yaptığı açıklamaya cevap geldi. Açıklamada, “İki maçta 7 gol yiyerek elenmeyip Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilselerdi, UEFA sıralamasında 44’üncülükten 37’inci sırada bulunan Beşiktaş’a yaklaşabilir, ülke puanına katkı sağlayabilirlerdi” denildi.

ATIBA ÇOK İSTEKLİ

Son idmanda ağrıları bulunmasına rağmen takımla birlikte çalışan Atiba Hutchinson yine de çok hırslı. Tecrübeli futbolcu derbide sahada olmak istediğini belirterek, “Kendimi iyi hissediyorum. Çok riskli bir durum olsa oynamak istemezdim” dedi.

ÜÇ AY SONRA...

Son olarak 3 Aralık 2021’de forma giyen N’Koudou nihayet formasına kavuşuyor Üç ay süren sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Fransız oyuncu, derbi kadrosuna alındı. Öte yandan Pjanic, Rıdvan ve Welinton derbide kesin olarak forma giyemeyecek.

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Galatasaray-Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? Açıklamalar peş peşe geldi Pazartesi günü oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi ile ilgili Galatasaray'ın erteleme talebinde bulunacağı konuşulurken, Beşiktaş'ın ise derbinin oynanmasından yana olduğu belirtiliyor.