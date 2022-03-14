Türkiye Gazetesi

Son 4 maçta 3 mağlubiyet alan ve kötü gidişe son vermek için Veli Özdemir ile yollarını ayıran TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, teknik direktörü Ümit Karan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

32 puanla 14'üncü sırada yer alan Uşakspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uşakspor Futbol Kulübümüz, Teknik Direktörlük konusunda Ümit Karan ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Ümit Hocamıza görevlerinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2011'DE KRAMPONLARINI ASMIŞTI

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden olan Ümit Karan, son olarak 2011 yılında Eskişehirspor'da forma giymiş ve kramponlarını asarak teknik adamlığa başlamıştı.

Göztepe'nin yeni teknik direktörü belli oldu Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yeni teknik direktör Stjepan Tomas oldu.

Böyle bir maç yok! Teknik sorumlu Adem Büyük dayanamayıp kendisini oyuna aldı Süper Lig’in 26. Haftasında Yeni Malatyaspor evinde Antalyaspor’u ağırladı. Maçta birbirinden ilginç anlar yaşanırken, ev sahibi ekibinin teknik direktörü Adem Büyük ve Antalya temsilcisinin teknik sorumlusu Nuri Şahin kendilerini maç kadrosuna aldılar. 2-1 Antalyaspor’un kazandığı karşılaşmada, 59. dakikada Adem Büyük’ün oyuna girmesiyle bir ilk yaşandı.