Türkiye Gazetesi

Taraftarların merakla beklediği Süper Lig yayın ihalesinde sona gelindi. Süper Lig yayın ihalesinde ihaledeki son durum hakkında ilk açıklama geldi. Saran Group, Süper Lig yayın ihalesinde 1-B (hafta sonu 68 maç) ve 1-C (hafta içi 36 maç) paketleri için gerekli sözleşmeyi imzaladığını açıkladı.

“TFF’YE TESLİM ETTİK”

Saran Media Group'tan yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Paket 1-B, 1-C, 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'nin imzalanması için tarafımıza 14 Mart 2022 Pazartesi saat 17.00'ye kadar süre tanınmıştır. Saran Media Group olarak, bu sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmeleri 11 Mart Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla da birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz."

SÜPERLİG TV PROJESİNE TAM DESTEK

Açıklamada, ihale sürecinde alternatif olarak sunulan SüperLig TV proje ve vizyonunun da kuvvetle arkasında olunduğu kaydedildi.

TRT DE İLK ADIMLARI ATTI

Diğer yandan TRT de, yayın ihalesinde 1-D (1. Lig yayın hakları ve Süper Lig özet) ve 1-F (Süper Lig radyo yayın hakları) paketleri için gerekli sözleşmelerin TFF'ye teslim edildiğini duyurdu.

TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F'ye ilişkin sözleşmeleri TFF'ye teslim ettik." ifadesine yer verildi.

Galatasaray Beşiktaş maçı geldi çattı... Başka olur derbi havası Avrupa’da yenilgisiz yoluna devam eden Aslan, ligde de çıkış peşinde. Kartal ise derbiden zaferle çıkıp Avrupa kupaları için umudunu sürdürmek istiyor…

Galatasaray için en kritik hafta! 3 günde kasasına 4 milyon euro girecek UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında evinde Barcelona ile oynayacak olan Galatasaray'da yüzler gülüyor. Pazartesi günü Beşiktaş, Perşembe günü de Barcelona ile oynayacak olan Aslan, kasasına 4 milyon euro koyacak.

Çebi'den Galatasaray'a çağrı: Barça maçını bizde oynayın Beşiktaş olarak derbinin ertelenmesini istemediklerini belirten siyah beyazlıların patronu “G.Saray isterse Barcelona maçını bizim stadımızda oynayabilir” dedi