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Derbinin kazananı Galatasaray oldu
14.03.2022 - 22:04 | Son Güncelleme: 14.03.2022 - 22:06
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçı dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Dev derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Etiketler : gs,
836133 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/836133.aspx
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