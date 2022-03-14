Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Expo 2020 Dubai fuarına katılan Lewis Hamilton, özel hayatı ile ilgili kararlarını gazetecilere anlattı. Soyadı kullanımıyla ilgili yeni bir karar aldığını açıklayan Hamilton, "Çoğu kişi bilmiyor ama annemin soyadı Larbalestier. Ben bu soyadını da kullanmak istiyorum. Kadınların evlilik sonrası soyadlarını neden kaybettiğini anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.

F1 KARİYERİNE 7 ŞAMPİYONLUK SIĞDIRDI

F1 kariyerinde 7 şampiyonluğu bulunan 37 yaşındaki sporcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Expo 2020 Dubai fuarına katıldı.

Organizasyon kapsamında kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Hamilton, annesinin de soy ismini almak için yasal işlemleri başlattığını paylaşarak, "Hamilton soyadıyla ve ailemle gurur duyuyorum. Çoğu kişi bilmiyor ama annemin soyadı Larbalestier. Ben bu soyadını da kullanmak istiyorum. Kadınların evlilik sonrası soyadlarını neden kaybettiğini anlayamıyorum." ifadelerini kullandı.

Anne-babası 2 yaşındayken ayrılan Hamilton, babası Anthony ile üvey annesi Linda'nın yanında büyümüştü.

Şövalyelik nişanını törenle aldı: O artık resmen 'Sir Lewis Hamilton' İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından kendisine şövalyelik unvanı verilen Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Hamilton, nişanını resmi törenle aldı.

Formula 1'de Hamilton'ın serisi sona erdi, şampiyon Max Verstappen Max Verstappen, Formula 1'de Abu Dabi Grand Prix'sinin son turunda Lewis Hamilton'ı geçti ve şampiyonluğa ulaştı.

Suudi Arabistan GP'de kazanan Lewis Hamilton oldu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı Suudi Arabistan Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.