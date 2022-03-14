Türkiye Gazetesi

Galatasaray dev derbide sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Maçın devre arasında yaşanan bir olay dikkatlerden kaçmadı. Yöneticileriyle birlikte Nef Stadyumu'na gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbinin ilk yarısını Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile yan yana izledi. Başkan Çebi derbi devre arasına girdiğinde ise stattan ayrıldı.

Karşılaşmanın bitmesini beklemeyen Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'ndan Sorumlu Genel Kurul Üyesi Serhan Çetinsaya'nın sahibi olduğu otele geçti. Galatasaray Stadı'nın hemen alt tarafında bulunan otele geçen Çebi, karşılaşmanın devamını burada takip etmeye karar verdi.



Galatasaray Beşiktaş maçı geldi çattı... Başka olur derbi havası Avrupa’da yenilgisiz yoluna devam eden Aslan, ligde de çıkış peşinde. Kartal ise derbiden zaferle çıkıp Avrupa kupaları için umudunu sürdürmek istiyor…



Burak Elmas'tan, Ahmet Nur Çebi'ye sert gönderme G.Saray'ın başkanı, derbinin ertelenmesi taleplerine tepki gösteren Beşiktaş Başkanı’na, "Biz sizin gibi torpil istemedik. Ülke puanına katkı diyordunuz, gol bile atamadınız" dedi