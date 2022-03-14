Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta kapanış maçında Galatasaray-Beşiktaş karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynana maçı, konuk takım Galatasaray 2-1 kazadı. Müsabakanın ardından Van'da iki grubun taraftarları arasında kavga çıktı. Sarı-kırmızı ekibi destekleyenler, şehrin en işlek yerleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddesinde zafer turuna çıktı.

Beşiktaşlı taraftarlar ise buna tepki gösterdi. Ardından gerginlik yaşandı. Olay yerine sevk edilen güvelik güçleri, her iki tarafı da güçlükle ayırdı. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı.

Derbinin kazananı Galatasaray oldu Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçı dev derbiye sahne oldu. Galatasaray, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

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