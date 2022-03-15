Türkiye Gazetesi

Süper Lig’i kasıp kavuran Trabzonspor tarihin en erken şampiyonluğuna bu sezon ulaşabilir. Ligde geride kalan 29 haftada 70 puan toplayan ve en yakın rakibi Konyaspor’un 15 puan önünde bulunan bordo mavililer artık geri sayıma geçti.

En erken şampiyonluk senaryosuna göre Trabzonspor ligin 31. haftasında en yakın rakibi Konyaspor ile olan puan farkını 21’e çıkarırsa yani önündeki iki maçı kazanır, yeşil beyazlılar kaybederse ligin bitimine yedi hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

AVCI REKOR PEŞİNDE

Bu olmazsa da Trabzonspor eğer önündeki dört maçı kazanırsa, Konyaspor’un aldığı sonuçlara bakmaksızın bitime beş hafta kala şampiyonluk turu atacak. Ligde rekor; üç defa bitime üç hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe’de bulunuyor. Ayrıca sarı lacivertliler 1988-89 sezonunda da 93 puanla rekor kırmıştı. Trabzonspor her iki rekoru da eline geçirmek istiyor. Bordo mavililer kalan dokuz maçını da kazanırsa 97 puana ulaşmış olacak. Abdullah Avcı bütün rekorları kırmak istediklerini söyledi.

HEM GOLCÜ HEM SAVUNMACI

Trabzonspor, rakamlarla ligin en iyi savunma ve en iyi hücum yapan takımı durumunda yer alıyor. Bordo mavililer, attığı 56 golle en çok gol atan takım olurken kalesinde gördüğü 23 golle de en az gol yiyen takım oldu.

TRABZONSPOR’UN FİKSTÜRÜ

18 Mart: Ç. Rizespor (D)

3 Nisan: Beşiktaş

10 Nisan: Gaziantep (D)

17 Nisan: Karagümrük

24 Nisan: A. Demirspor (D)

1 Mayıs: Antalyaspor

8 Mayıs: Hatayspor (D)

15 Mayıs: Altay

22 Mayıs: Başakşehir (D)

Trabzonspor'un bugünleri tesadüf değil Şampiyonluk için gün sayan bordo mavililerde yönetimin hamleleri tuttu, teknik direktör Abdullah Avcı ile de kimya uyuşunca açık ara fark oluştu

Trabzonspor 4 maç sonra düğüne bekliyor Karadeniz Fırtınası, Abdülkadir Ömür (2), Nwakaeme ve Djaniny'nin golleriyle üç puana uzandı. Avcı'nın takımı dört maç daha kazanırsa ikincinin durumuna bakmadan ipi göğüsleyecek