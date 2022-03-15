Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Henüz 15 gün önce 17’sine basan sarışın çocuk futbol dünyasını sallıyor. Alanya maçında attığı golle Fenerbahçe tarihinin en geç skoreri olan, aynı maçta performansını bir de asistle süsleyen Arda Güler’in saha içi şovu manşetleri süslüyor.

Fenerbahçe’nin üç yıllık sözleşme yenilediği Arda’yı, Bundesliga’nın kralı Bayern Münih, İngiliz devler Liverpool ile Arsenal yakından izliyor. Arda sahada futboluyla, saha dışında mütevazı tavırlarıyla büyüyor.

Arda, takımdaki ağabeylerinin kendisiyle yakından ilgilendiğini söylüyor.

"İYİ Kİ GELMİŞİM..."

Kim Min-Jae için Fenerbahçe’yi takip eden Güney Koreli futbol yazarı Jason Hanskin Lee "Arda, Türk futbolunun bir sonraki jenerasyonuna damga vuracak yeteneği. Bize onu izleme fırsatı verdiği için Kim Min-Jae'ye teşekkür ederim" sözleriyle övgüler yağdırdı.

Teknik Direktör İsmail Kartal da az süre verdiği eleştirilerine kulaklarını tıkayıp "Onunla ve diğer gençlerle ilgili planlar yaptım. Haftanın üç dört günü ekstra idmanlar yaptıracağız. Başkanımızla birlikte gençlerimizin kariyerini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ALEX DE TAKİPTE

Arda Güler’in ışığı Alex de Souza’nın da gözünü aldı. Efsane kaptan, Alanya’daki golü sonrası "Bravo Arda, birçoğunun ilki" mesajıyla genç yeteneği tebrik etti. Arda da Alex’e "İnşallah Kaptan" cevabı verdi.

YÖNETİM FİYATINI BELİRLEDİ: ALTAY 20 MİLYON AVRO

Fenerbahçe’nin yıldız kalecisi Altay Bayındır gözünü efsanelerin rekoruna dikti. Kaleyi Rüştü Reçber ve Volkan Demirel gibi 21 yaşında devralan Altay, 8 maç sonra ‘dalya’ diyecek. Yönetim de Avrupa’nın radarındaki Altay için 20 milyon avronun altındaki teklifleri geri çevirecek.

PEREIRA'YI GEÇTİ

İsmail Kartal, 9 maçta yakaladığı 2 puan ortalamasıyla Vitor Pereira’nın 1,65’lik derecesini geride bıraktı. Tek yenilgisini Başakşehir’den alan Kartal "O maçta mağlubiyeti hak etmedik. Berabere kaldığımız üç karşılaşmada da üstün olan bizdik. Daha erken gelseydim her şey daha farklı olabilirdi" dedi.

Alanya'da Arda Güler farkı: Fenerbahçe 3 puanı 5 golle aldı Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Sarı lacivertliler sahadan 5-2 galip ayrıldı. Mücadeleye 17 yaşındaki Arda Güler damga vurdu. Genç oyuncu, sonradan dahil olduğu karşılaşmada 1 gol attı, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yüreği varsa TFF bize soruşturma açsın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kendilerine karşı yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu. Ali Koç "Yüreğiniz varsa TFF olarak savcılarla bize soruşturma başlatın" dedi. Koç, Trabzonspor maçı hakemi Zorbay Küçük’ün de öfke kontrol konusunda zaafları olduğunu söyledi.