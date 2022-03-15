Türkiye Gazetesi

Avrupa'ya veda eden, ligde ise istediği sonuçları elde edemeyen ve liderlik yarışından erken kopan Fenerbahçe'de taraftarları mutlu eden gelişmeler genç futbolculardan geliyor. Bu sezon forma şansı bulan genç isimler arasında en çok dikkat çeken ise Arda Güler oldu.

RIDVAN DİLMEN'DEN ARDA GÜLER PAYLAŞIMI

Süper Lig'de 6 maça çıkan, 1 gol atıp 2 asist üreten 17 yaşındaki genç yetenek, dünya kulüplerinin de gündeminde. Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal'ın yakın takibe aldığı iddia edilen Arda Güler ile ilgili eski Fenerbahçe futbolcusu, günümüz futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den paylaşım geldi.

Son olarak Alanyaspor maçında 1 gol ve 1 asist yaparak sarı lacivertli kulübün tarihine geçen genç yıldıza övgüler yağarken, Rıdvan Dilmen'in paylaşımı taraftarların tepkisini çekti.

Rıdvan Dilmen'in Arda Güler hakkındaki Twitter paylaşımı

"ARDA'DAN UZAK DUR"

Kendisinin ve Arda Güler'in fotoğrafını yan yana koyan Rıdvan Dilmen paylaşımında, "Haydi nur yüzlüm. Müthiş yetenek Arda kardeşimiz, sıra sende yavrum" ifadelerini kullandı.

Sarı lacivertli taraftarlardan bu sözlere tepki yağdı. Taraftarlar "Arda'dan uzak dur" ve "Sana yedirmeyiz" yorumlarında bulundu.

Arda çılgınlığı! Sadece Türkiye'de değil dünyada da yankılanıyor Fenerbahçe’nin altın çocuğu Arda Güler, sarı lacivertlileri gururlandırıyor. Avrupa devlerinin iştahını kabartan genç yıldızı şimdiden Bayern, Liverpool ve Arsenal yakın takibe aldı.

Fenerbahçe zorlandığı maçta Arda ile güldü Şampiyonlar Ligi'ni kovalayan Kanarya, Rossi ve Mesut Özil'in (pen.) golleriyle iki farkı yakaladı, erken sevindi. Alanya, Tayfur'un iki golüyle maçı eşitledi. Arda 74'te oyuna girdi, attığı golle maçı çevirdi. Pelkas farkı ikilerken, yine Arda'nın asistinde son sözü Berisha söyledi