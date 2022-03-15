Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, gelecek sezonun kadrosunu şimdiden planlamaya başladı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen İngiliz ekibi, gözünü Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Babel'e dikti. Takımın sahibi Acun Ilıcalı’da onayı verdi.

ACUN DEVREYE GİRDİ

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Acun Ilıcalı’nın önümüzdeki günlerde Galatasaraylı Ryan Babel ile resmi temaslara başlayacak. Babel İngiltere'de daha önce Liverpool ve Fulham formaları da giymişti.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Acun Ilıcalı’nın kulübü satın almasıyla büyük bir çıkış yakalayan Hull City'de son haftalarda istenilen sonuçlar elde edilemiyor. Shota Arveladze yönetimindeki İngiliz kulübü, son 9 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

2 GOL 1 ASİST

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Ryan Babel 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 35 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 500 bin euro.

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