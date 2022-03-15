Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Sarı-Kırmızılı ekip aldığı 3 puanla kritik Barcelona maçı öncesi moral topladı. 90+3'te Nelsson ile Larin arasında yaşanan pozisyon ise gündem oldu.

İTİRAZLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Yaşanan pozisyonda Beşiktaşlı futbolcular maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a Nelsson'un Larin'i çektiğini ifade etti. Ancak maçın hakemi Karaoğlan ile VAR bu pozisyon için temas kurmadı.

“VAR KÖTÜ NİYETLİDİR”

Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, "Beşiktaş'ın açık bir penaltısı nasıl verilmedi, takdir spor kamuoyunda. Bu işte VAR hakeminin müdahale etmemesi kötü niyettir. Bu pozisyon penaltı değilse penaltı nasıl olacak?" yorumlarında bulundu.

“BEŞİKTAŞ’IN PENALTISINI YEDİNİZ”

Ahmet Çakar dün yaptığı paylaşımda ise "Beşiktaş'ın penaltısını yediniz" ifadelerini kullandı. Yayıncı kuruluş yorumcuları Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Trio programında bu pozisyona VAR'ın karışamayacağını ifade etti.

“VAR BU POZİSYONA KARIŞAMAZ”

Eski hakem Deniz Çoban ise kendi yorumu doğrultusunda bu pozisyonun penaltı olmadığını ifade etti. Bülent Yıldırım ve Lale Orta ise penaltı olduğunu savundu. Ancak yorumcular bu pozisyona VAR'ın karışamayacağını söyledi. Pozisyonun penaltı olduğunu düşünen Yıldırım, "İki hakem olarak yorumumuz farklı. Bu penaltıda bir kesinlik yok. VAR burada penaltı olduğundan emin değil. Net bir elle müdahale gibi kesin bir durum söz konusu olsa VAR karışır. Ancak yoruma açık pozisyonda VAR kesinlikle karışamaz" dedi.

Hull City’de Babel sürprizi! Acun Ilıcalı Galatasaray ile resmi temaslara başladı Ligde bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Hull City, gözünü Süper Lig’e çevirdi. Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, Acun Ilıcalı’nın radarına girmiş durumda. Önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Hull City, Babel transferi için harekete geçti.

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Galatasaray Beşiktaş maçı geldi çattı... Başka olur derbi havası Avrupa’da yenilgisiz yoluna devam eden Aslan, ligde de çıkış peşinde. Kartal ise derbiden zaferle çıkıp Avrupa kupaları için umudunu sürdürmek istiyor…