Türkiye Gazetesi

Hatayspor altyapısında oynayan Nazım Özcan, Arda Çınkır ve Mert Altınöz Filipinler’in süper ligi PFL takımlarından Cebu FC’ye transfer oldu. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, transferin genç futbolcuların tecrübe kazanmaları için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş "Değerli sporseverler bugün Hatay adına ve futbol adına çok önemli bir gün. Filipinler’in Cebu FC takımına hem hoca hem yardımcı hoca hem de t tane sporcu gönderiyoruz. Hataylı iş adamı Uğur Taşçı, takımın sahibi... Hocalarımız ilk etapta eylül ayına kadar bu takımı çalıştıracak. Hataylı gençlerimizi göndermenin gururunu yaşıyoruz. Hatay futbolu, Türk futbolu Filipinlere kadar uzanıyor. Orada her iki hocamıza ve gençlerimize başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Hatayspor Yöneticisi Aydın Toksöz ve altyapı sorumlusu Mithat Baklacı, Başkan Savaş’a katkılarından dolayı teşekkür ederek transfer olan teknik ekip ve futbolcularına başarılar diledi.



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