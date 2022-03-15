Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Ali Koç'u PFDK'ya sevk etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurul, sarı-lacivertli kulübü resmi site ve sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar nedeniyle sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti. Kulüp başkanı Ali Koç da aynı gerekçeyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

Galatasaray'ı, Beşiktaş maçında çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye sevk eden kurulun, Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Anıl Demirci'yi ise sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderdiği ifade edildi.

Yukatel Kayserispor'un İttifak Holding Konyaspor maçında, Adana Demirspor'un da Demir Grup Sivasspor müsabakasındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği duyuruldu.

Demir Grup Sivasspor ile Altay'ın ise talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle disipline yollandığı aktarıldı.

Öte yandan, Çaykur Rizespor futbolcusu Fabricio Baiano'nun, Kasımpaşa maçındaki kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği kaydedildi.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yüreği varsa TFF bize soruşturma açsın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kendilerine karşı yaptığı açıklamalarla ilgili konuştu. Ali Koç "Yüreğiniz varsa TFF olarak savcılarla bize soruşturma başlatın" dedi. Koç, Trabzonspor maçı hakemi Zorbay Küçük’ün de öfke kontrol konusunda zaafları olduğunu söyledi.



Ali Koç'tan MHK'nın hakem operasyonuna tepki: Hepiniz bırakın gidin! Liste dışı kalan hakemlerin açıklanmasıyla ligin şaibeli hâle geldiğini söyleyen Koç, "Deşifre oldular. MHK da, TFF de tez zamanda bu işi bırakmalı. Servet Yardımcı stadımıza gelmesin" dedi