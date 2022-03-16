Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Her geçen gün üstüne koyduğu oyunuyla Kerem Aktürkoğlu adından söz ettirmeye devam ediyor. En son Beşiktaş karşısında harika oyununu iki golle süsleyip takımının galibiyete ulaşmasında aslan payına sahip olan yıldız, şimdiden birçok Avrupa takımının transfer listesine adını yazdırmaya başladı. Geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen Kerem’in yükselişi ise âdeta ışık hızında oldu.

BEDAVAYA ALINDI

Daha 21 yaşındayken Fatih Terim’in ısrarla istediği oyuncu 2020-21 sezonunda 24Erzincanspor ile sözleşmesinin bitmesiyle bonservissiz olarak kadroya katıldı. Alışma döneminin sonrasında Terim’in istediği düzeye gelen Kerem Aktürkoğlu kaptığı formayı bir daha bırakmadı. Mart 2021’de oynanan Göztepe maçında hat-trick yapan yıldız adayı, o sezonu altı gol ve üç asistle tamamlarken adından söz ettirdi.

DİKKATLERİ ÇEKTİ

Her geçen gün yeni özelliklerle kendini donatan Kerem’in 2 Aralık’ta, söyleşmesi uzatılırken sadece 850 bin TL olan ücreti de giderek artacak şekilde 7 milyon TL’ye yükseltildi. Domenec Torrent’le de kendini geliştiren solak yıldız, Barcelona maçındaki performansıyla bütün dünyanın ilgisini çekti. Galatasaray’a transfer olduğunda 200 bin avro piyasa değeri olan Kerem’e, İngiltere, İspanya ve Fransa’dan teklifler gelirken konuşulan rakamlar 25 milyon avronun üstünde.

GÖLCÜK'TEN SARAY'A

1998 doğumlu olan Kerem Aktürkoğlu futbol kariyerine Gölcük-spor’da başladı. 2015 yılında Başakşehir’in altyapısına transfer oldu. Başakşehir macerası 2018’de biten Kerem, Karacabey’den sonra rotasını 24Erzincanspor’a çevirdi. Galatasaray scoutlarının raporları doğrultusunda da 2020-21’de bonservissiz olarak Galatasaray’a transfer oldu.

MARCA’DAN DEĞERLENDİRME

Kerem Aktürkoğlu attığı şık gollerin yanı sıra sevinçleriyle de şimdiden fenomen olmayı başardı. Attığı gollerden sonra Harry Potter’ı canlandırıyor. İspanyol Marca gazetesi Kerem için “Kerem ‘Potter’ Barcelona’yı tehdit ediyor” başlığıyla genç oyuncuyu tanıtırken “İlk maçın da en iyisiydi. Xavi şimdiden kara kara düşünüyor” yorumunda bulundu.

BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ

Bir önceki yılbaşı gecesinde yaşadığı talihsiz kaza sonrası bir sene formasından uzak kalan Omar Elabdellaoui sahalara bir döndü, pir döndü. Kornea nakli sonrası hırsıyla on birin değişmezi olan Omar’a Norveç’ten millî davet geldi. Otuz yaşındaki sağ bek Slovakya ve Ermenistan ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna çağrıldı.

Kerem Aktürkoğlu hakkında bomba itiraf: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teklifini açıkladı Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu yetiştiren Hisareynspor U-18 spor koordinatörü Muammer Akçay, genç futbolcuyu Erzincanspor'dayken hem Fenerbahçe'nin he de Beşiktaş'ın istediğini açıkladı.