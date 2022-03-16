Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Vitor Pereira’nın enkazını bizzat yönetimin ifadesiyle sezon sonuna kadar devralan İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye yeniden uçmayı öğretti. Pereira 17. hafta sonunda kovulduğunda Fenerbahçe 28 puanla 5. sıradaydı. 1,64’lük puan ortalaması yakalayan Portekizliden takımı devralan Zeki Murat Göle de 3 maçta 4 puan topladı sıralamadaki yer değişmedi. İsmail Kartal dümene geçti, 9 maçta; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyetle 2,00 puan ortalaması yakalarken, takımı üçüncü sıraya taşıdı.

HERKES SAYFI DUYUYOR

Evet Fenerbahçe bu süreçte hem Türkiye Kupası’na hem Avrupa’ya veda etti ama takımda gözle görülür bir fark oluştu. Oyuncularda hem fiziksel hem de zihinsel bir gelişim olduğunu ifade eden İsmail Kartal “Daha önce göreve gelseydim her şey daha farklı olabilirdi” derken lig ikinciliğini sonuna kadar kovalayacaklarının da altını çizdi. Bireysel değil, takım oyununda da önemli yol aldıklarını dile getiren Kartal “Şimdi Konya karşısında devamını getirmek için savaşacağız” ifadesini kullandı. > Emin Uluç

DÜNYA YILDIZI OLACAK

Alex de Souza’da sonra Mesut Özil’den de Arda Güler’e övgü geldi. Fenerbahçe’nin dünya yıldızı, genç takım arkadaşının Alanya maçındaki performansı için “Süper gol, süper asist” yorumu yaparken “Dünya standartlarında kalite. Dünya starı olacak kardeşim” ifadesinde bulundu.

KUNTZ'DAN FERDİ'YE YAKIN TAKİP

Slavia maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu’nun tedavisi sürerken, millî takım teknik direktörü Stefan Kuntz da süreci yakından takip ediyor. Kuntz, Portekiz maçının kadrosuna almak istediği genç yıldız hakkında düzenli bilgi alıyor. Ferdi’nin 24 Mart’taki maça yetişmesi için yoğun tedavi

uygulanıyor.

Fenerbahçe ve Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu, Fenerbahçe ve Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Avrupa peşine düştü, Rıdvan Dilmen kayıtsız kalamadı! Fenerbahçelilerden tepki yağdı Forma şansı bulduğu kısa sürede gösterdiği başarılı performans ile dünyanın dikkatini çeken Fenerbahçeli Arda Güler ile ilgili paylaşım yapan Rıdvan Dilmen, taraftarların tepkisini topladı.