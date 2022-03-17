Türkiye Gazetesi

Haydi Galatasaray, hem kulüp tarihine yeni bir zafer eklemek hem ülke puanına katkı sağlamak için Barcelona’yı devir. Evet, rakip dünya devi ama ilk maçta çok zorlu deplasmandan istediğini alarak dönen bir Aslan vardı. Şimdi neden olmasın. Hem de 52 bin taraftarı yanındayken. 20.45’te başlayacak maçtan galip ayrılan taraf adını UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yazdıracak.

YENİLGİSİZ DEVAM

90 dakika beraberlikle sona ererse atılan gol sayıları dikkate alınmadan uzatmaya geçilecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek. Ki, sarı kırmızılı takımın Avrupa kulvarındaki farkı ortada. Çünkü şu ana kadar elemeler ve grup aşamasında yenilgi yüzü görmeyen bir Galatasaray var sahada. Ve son üç resmî maçta da iç sahada mağlubiyet görmeyen bir takım.

İspanyol basını duyurdu! Galatasaray ve Barcelona arasında gizli anlaşma UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray - Barcelona eşleşmesi kulüp başkanlarını bir araya getirdi. İspanyol basını, Burak Elmas ve Joan Laporta'nın transfer görüşmesi yaptığını yazdı.

