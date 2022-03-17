Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında yapılacak seçim öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlı kulübün başkanının son açıklamaları taraftarları oldukça heyecanlandıracak türden... Düzenlenen sponsorluk anlaşmasında konuşan Başkan Çebi, elde edilecek gelirlerle kulübün gelecek dönemlerde daha da rahatlayacağını söyledi. Giderleri azaltıp gelirleri artırma yolunda büyük adımlar attıklarını belirten Çebi, taraftarın merakla beklediği isim olan Anderson Talisca için de çarpıcı sözler kullandı.

SINIR YOK

'Sponsor transfer yapacak mı?' sorusuna Ahmet Nur Çebi “Getirene getirme denmez” cevabını veren Çebi, sponsorların bu tür transferlerde yardımcı olmaları durumunda göklere çıkacağını söyledi. Anderson Talisca için daha önce “Şartlarımıza uyarsa sırtımda getiririm” diyen Çebi “Gelecek sezon Talisca da olabilir. Çok daha iyi bir isim de olabilir. Hazırlıklı olun. Talisca ile sınırlamaya gerek yok” sözlerini kullandı. Başkan Çebi’nin bu sözleri sosyal medyada tarafları oldukça heyecanlandırdı.

GÜNEŞ'E KARŞILAR

Beşiktaş'ta son yapılan yönetim kurulu toplantısında Adnan Dalgakıran, Erdal Torunoğulları ve Berkan Gocay, mayıs ayında yapılacak seçimde başkan Ahmet Nur Çebi'ye listesinde olmayacaklarını bildirdi. Bu isimlerin Şenol Güneş'in göreve gelmesine muhalif oldukları biliniyordu.

Ahmet Nur Çebi talimatı verdi! Aboubakar ve Talisca Beşiktaş’a geri dönüyor Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadrosu şimdiden planlanmaya başladı. Transfer için çalışmalarına başlayan Başkan Ahmet Nur Çebi, genç ve tecrübeli isimleri harmanlayıp iddialı bir kadro kurmak istiyor. Başkanın hedefi ise Aboubakar ve Talisca'yı bir kez daha aynı kadroda buluşturmak.