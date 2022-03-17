Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de işler yolunda gitmese de gelecek umut vadediyor. Kupaya ve Avrupa’ya veda eden şampiyonluk hasretine bir sezon daha eklemek için geri sayıma geçen sarı lacivertlilerde eleştirilen yıldızlar kadar, parlayan isimler de var. Altay, Kim ve Szalai uzun süredir Avrupa devlerinin radarındaydı. Bu isimlere Ferdi, Osayi, Crespo, Rossi, Valencia, Pelkas, Zajc ve Tisserand da eklendi. Pek tabii ki, Arda Güler de devlerin başını döndürüyor. Altay için, Lille başta olmak üzere Fransız ekipleri devrede. Savunmanın temel taşlarından Kim ile Szalai için ise özellikle İngiltere ve İtalyan takımları istekli.

ASTRONOMİK TEKLİFLER

Millî takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu, Hollandalıların gözdesi. Fenerbahçe’deki formuyla Portekiz Millî Takımı’na göz kırpmaya başlayan Crespo için ise Atletico Madrid, Sevilla, Espanyol ile Everton’ın adı geçiyor. Osayi ve Valenica’ya İngiltere, Tisserand’a Fransa ve Almanya, Zajc’a İtalya, Pelkas’a Rusya’dan talipler var. Arda Güler’i ise başta Liverpool ve Arsenal olmak üzere dünya devleri hayranlıkla takip ediyor. Fenerbahçe, Tisserand, Pelkas, Valencia, Zajc dışındaki oyuncuları ancak astronomik rakamlar gelirse elden çıkarmayı düşünüyor.

SUSTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

F.Bahçe Kulübü, Ali Koç'un PFDK'ya gönderilmesine tepki gösterdi. Resmî siteden yapılan açıklamada, "TFF yöneticileri, Türk futbolu adına sorduğumuz sorulara cevap vermek yerine PFDK gücünü kullanıp, kulübümüzü cezalandırma yoluyla susturmaya çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

VEDA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Alanya’dan sonra Kayseri maçına ilk on birde çıkması beklenen Mesut Özil’in Fenerbahçe’de mutlu. Özil’in menajeri Erkut Söğüt “Mesut mutlu. Sözleşmesinin sonuna kadar da kulüpte kalacak. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın” diyerek ayrılık dedikodularına nokta koydu.

İMZA ŞOVU BAŞLIYOR

Fenerbahçe’de merakla beklenen süreç mutlu sonla bitti. Sarı lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya’nın sözleşmelerini uzattı. Sarı lacivertliler bugün, 17.30’da statta, Ferdi, Arda, Muhammed, Melih Bostan, Osman Ertuğrul ve İsak Vural için imza töreni düzenleyecek.

İsmail Kartal'ın dokunuşları Fenerbahçe'yi canlandırdı Mental olarak dibe vurmuş, bireysel performansları kötü, bütünlüğü kaybetmiş takımda sezon sonuna kadar göreve gelen tecrübeli hoca, Fenerbahçe’de az da olsa umutları yeniden yeşertmeyi başardı