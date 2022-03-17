Türkiye Gazetesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde bugün İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta deplasmanda 0-0 berabere kalan Sarı-Kırmızılı takım, taraftarının önünde turu geçmek istiyor.

KARŞILAŞMA 20.45’TE BAŞLAYACAK

NEF Stadı’nda oynanacak maç saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti ise yardımcı hakem olarak görev alacak. . Maç, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Zorlu mücadelede galip gelen takım ise adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşmada gol çıkmazsa uzatmalara gidilecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.

İKİ İSİM KADRODA YOK

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle Süper Lig’deki son 5 maç ve Barcelona ile deplasmanda yapılan ilk karşılaşmada forma giyemeyen Arda Turan, yine süre alamayacak. UEFA adı listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui de mücadele edemeyecek.

ASLAN YENİLGİSİZ İLERLİYOR

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ne 3 Eleme Turu’ndan geçerek katılan Galatasaray, henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı takım, turnuvadaki 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. 3. Eleme Turu’nda St. Johnstone ile evinde 1-1 berabere kaldıktan sonra rakibini deplasmanda 4-2 yenen Galatasaray, play off’ta Randers’i 1-1 ve 2-1’lik skorlarla geçip gruplara kaldı. E Grubu’nda Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova ile eşleşen Aslan, 3’er galibiyet ve beraberlikle lider olarak son 16 turuna çıktı.

GÖZLER KEREM’İN ÜSTÜNDE OLACAK

Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray’da gözler yıldız oyuncuların üzerinde olacak. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla birçok Avrupa devinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu, ön planda olacak isimlerin başında geliyor. Şimdiye kadar çıktığı 42 maçta 11 gol ve 9 asistlik performans sergileyen genç oyuncu, birçok kulübün gözlemcileri tarafından izlenecek. Marcao ve Nelsson da yakın takibe alınacak. Gözler ayrıca Mustafa Muhammed, Berkan Kutlu ve Sacha Boey gibi isimlerin üzerinde olacak.

GALATASARAY-BARCELONA

STAT: Nef

SAAT: 20.45

YAYIN: EXXEN

HAKEM: Daniele Orsato

GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Muhammed

TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent

BARCELONA: Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Traore (Dembele), Torres, Depay

TEKNİK DİREKTÖR: Xavi Hernandez

Galatasaray tur için Barcelona'yı ağırlayacak İlk maçta “Çanakkale Geçilmez”i oynayarak 0-0 beraberlikle ayrılan Avrupa’daki tek temsilcimiz, çeyrek finale kalmak için sahne alacak.

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