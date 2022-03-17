Türkiye Gazetesi

Avrupa macerasına veda eden ve Süper Lig'de beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için yapılanmasını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamada bugün genç futbolcular Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural'ın sözleşmesinin uzatılacağı ve imza töreni düzenleneceği açıklandı. Açıklamada dikkat çeken detay ise genç eldiven Berke Özer'in bu listede yer almayışı oldu.

BERKE ÖZER YERİNE SİNAN BOLAT

Altay Bayındır'ın sakatlığında kaleye geçen ancak performansı ile hayal kırıklığına neden olan genç eldivenin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyecek. Ajansspor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin genç kaleci yerine Bir dönem Galatasaray forması giyen şu anda Gent Kulübü'nde olan 33 yaşındaki Sinan Bolat'ı renklerine bağlaması bekleniyor.

Sinan Bolat'ın sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor.

DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR

2018-2019 sezonu başında Altınordu'dan 2,5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Berke Özer, bir sezon sonra Westerlo'ya kiralanmıştı. Sarı lacivertlilere geri döndükten sonra Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleye geçen Berke Özer performansıyla bekleneni veremedi.

Bu sezon Süper Lig'de 14 karşılaşmada forma giyen genç eldiven, kalesinde 17 gole engel olamadı. Düzenli olarak oynayacağı bir takımda forma giymek isteyen 21 yaşındaki genç file bekçisinin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği iddia ediliyor.

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