Türkiye Gazetesi

Bu sezon performansıyla taraftarların eleştirisinde olan Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi performansıyla tarihe geçti. Chelsea karşısında takımını öne geçiren golü atan milli futbolcumuz, turnuvada gol atan en yaşlı oyuncu unvanını aldı.

BURAK YILMAZ’IN GOLÜ DE YETMEDİ

Chelsea ile oynadığı ilk maçta 2-0 mağlup olan Lille, sahasında oynadığı ikinci maçta mücadeleyi 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Fransız ekibinin tek golünü ise penaltıdan Burak Yılmaz attı. Öte yandan Zeki Çelik’te karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

Burak Yılmaz penaltıdan ağları sarstığı Chelsea maçında 90 dakika sahada kalırken; Fransız temsilcisinde top koşturan bir diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik ise yaşadığı sakatlık sonrasında 58. dakikada yerini Timothy Weah'a bıraktı.

TARİHE GEÇTİ

Chelsea'ye karşı oynanan son 16 turu maçında penaltıdan fileleri havalandıran Burak Yılmaz (36 yıl 244 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu. Listenin 1. sırasında Manchester United'ın efsane futbolcusu Ryan Giggs yer alırken, 2. sırada yine efsane bir isim, Milanlı Paolo Maldini bulunuyor.

GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz sezon Lille'in yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, Fransız temsilcisinin yeni teknik direktörü Jocelyn Gourvennec ile yıldızı barışmamasına rağmen gollerine devam ediyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 resmi müsabakada 7 kez rakip fileleri sarsan Burak Yılmaz, 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Deneyimli golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maça 3 gol sığdırdı. Böylece kariyerinde toplam 13 Devler Ligi golüne ulaşmış oldu.

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