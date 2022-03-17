Türkiye Gazetesi

Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, evinde İspanyol devi Barcelona’yı ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticileri, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile İstanbul turu attı. Aynı zamanda ekipçe Galatasaray Lisesi’ne ziyarete gittiler.

ALİ KOÇ DA EŞLİK ETTİ

Gündüz saatlerinde bir mekana davet edilen Laporta'ya, Galatasaraylı Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı yöneticiler, eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da eşlik etti.

GALATASARAY LİSESİ’Nİ GEZDİ

Tur sonrası Galatasaray Lisesi’ne giden Barcelona Başkanı Joan Laporta, Burak Elmas’ın eşliğinde Galatasaray Spor Kulübü'nün kurulduğu sınıf, kütüphane ve konferans salonu gezdi.

Kulübün kuruluş hikayesinin başladığı sınıfı inceleyen Barcelona Başkanı Laporta, öğrencilerle kısa süreli sohbetler edip fotoğraf çektirdi. Burak Elmas ve lise müdürü Murat Develioğlu, Laporta'ya plaket hediye ederken Laporta da Burak Elmas'a plaket verdi. Laporta ve Burak Elmas, daha sonra Galatasaray Lisesi'nin karşısında bulunan Galatasaray Müzesi'ne geçti. İki başkan, müğze turunun ardından Galatasaray Lisesi ve Boğaz manzarası eşliğinde Türk kahvei içti.

“LİSEMİZİ GEZMEK İSTEDİ”

Laporta'nın ziyaretiyle ilgili konuşan Burak Elmas; Barselona'da konuşurken kendisine Galatasaray'ın tarihini anlatmıştık. O da lisemizi ziyaret etmek istedi. Kulübümüzün tarihini anlattık" dedi.

“DUYGUSAL ANLAR YAŞADIM”

Laporta ise ziyeretten etkilendiğini belirterek, "Çok güzel bir mekan. Tarihi bir eğitim kurumundayız. Barselona'dayken Burak başkan bizim mottomuzu kullanıp 'Galatasaray bir kulüpten daha öte' demişti ve lise ile bağlarını anlatmıştı. Ben de gelip bu muhteşem mekanı görmek ve tarihini öğrenmek istedim. 15. yüzyıldan gelen bu eğitim kurumunu gördüm, kulüple bağlarını öğrendim. Duygusal anlar yaşadım, Galatasaray'ın bu okulda nasıl kurulduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

Burak Elmas ve lise müdürü Murat Develioğlu, Laporta'ya plaket hediye ederken Laporta da Burak Elmas'a plaket verdi.

Galatasaray taraftarından Barcelona’ya sürpriz! Futbolcuları sabaha kadar uyutmadılar Galatasaray taraftarları, Barcelona maçı öncesi İspanyol ekibinin bulunduğu otele sürpriz yaptı. Bir grup taraftar, sabaha karşı Katalan ekibinin kaldığı otelin önüne gelerek havai fişek attı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray tur peşinde! Barcelona karşı tüm planlar hazır UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 2. maçında Galatasaray, Barcelona ile karşılaşacak. Turu geçmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekip, Katalan devinin karşısında zorlu bir 90 dakika oynayacak. Taraftarından güç alarak galibiyet almak isteyen temsilcimiz, turu geçmek için tüm kozlarını sahaya sürecek.

Galatasaray tur için Barcelona'yı ağırlayacak İlk maçta “Çanakkale Geçilmez”i oynayarak 0-0 beraberlikle ayrılan Avrupa’daki tek temsilcimiz, çeyrek finale kalmak için sahne alacak.