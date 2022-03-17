Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, 6 oyuncusu ile sözleşmesini yeniledi, Başak Ali Koç'ta imza töreninde yer aldı. Ali Koç burada yapmış olduğu açıklamada 6 ay sonra yabancı bir hoca ile çalışacaklarını duyurdu. Sarı-lacivertliler, bu sezon üstün performans gösteren genç oyuncular için harekete geçti. Özellikle Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Fenerbahçe, 6 oyuncuyla sözleşme yeniledi. İmza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yer aldı.

6 AY SONRA YABANCI HOCAYLA ÇALIŞACAĞIZ

Yeni hocayla ilgili de açıklama yapan Koç, "6 ay sonra yüksek ihtimalle yabancı hocayla çalışacağız. Bugün İsmail hoca sıkıntılı dönemde, para pul konuşmadan sıkıntılı dönemde takım aldı. Bunu kolay kolay herkes yapmaz. İsmail Hoca'nın '2. adam olmak istemiyorum' diye bir sözünü hatırlamıyorum. İsmail Hoca daha bize çok hizmet edecek. İnşallah şartlar uygun olursa daha da uzun beraber olacağız." ifadelerini kullandı.



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