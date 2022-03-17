Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Barcelona. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.



İLK 11'LER

Galatasaray

Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Gomis

Barcelona

Ter Stegen, Dest, Garcia, Pique, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Ferran, Aubameyang



İLK MAÇ BERABERE BİTMİŞTİ

İki takım arasında turun ilk ayağında İspanya'da yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Galatasaray'da tek eksik Arda Turan. Ayrıca UEFA listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui de Barcelona'ya karşı mücadele edemeyecek.

Barcelona'da Dani Alves UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almazken, sakatlıkları bulunan Ansu Fati, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Alex Balde ve Ez Abde kadroda yer almıyor.

GALATASARAY AVRUPA'DA 302. KEZ SAHNEYE ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 302. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 301 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 81 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan 9 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.



Barcelona Başkanı Laporta Burak Elmas’la birlikte Galatasaray Lisesi’ni ziyaret etti UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam saat 20.45’te Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde Sarı-kırmızılı yönetim, Katalan devinin başkanı Joan Laporta ile İstanbul turuna çıktı. Bir mekana ziyarete giden Laporta’ya Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç eşlik etti. Daha sonra tekneyle İstanbul Boğazı’nı turlayan kafile, Galatasaray Lisesi’ne giderek ziyarette bulundu. Barcelona başkanı Joan Laporta, ziyaret esnasında duyusal bir konuşma yaptı.



Galatasaray taraftarından Barcelona’ya sürpriz! Futbolcuları sabaha kadar uyutmadılar Galatasaray taraftarları, Barcelona maçı öncesi İspanyol ekibinin bulunduğu otele sürpriz yaptı. Bir grup taraftar, sabaha karşı Katalan ekibinin kaldığı otelin önüne gelerek havai fişek attı. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.