Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, konuk ettiği Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu. Böylelikle sarı-kırmızılıların Avrupa macerası son buldu. Galatasaray’ın elenmesiyle birlikte Avrupa kupalarında temsilcimiz kalmadı.

İLK 15’E GİRME ŞANSIMIZ KALMADI

Bunun ardından gündeme UEFA ülke puanı sıralaması geldi. Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesi ile birlikte Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 15'te kalma şansı da sona erdi. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 19. sırada kendisine yer buldu. Bu sonuçla birlikte 2023-24 sezonunda Avrupa kupalarına göndereceğimiz takım sayısı 5'ten 4'e düştü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NE TÜRK TAKIMI GİDEMEYECEK

Türkiye'den 1 takım Şampiyonlar Ligi'ne giderken 3 takım ise UEFA Konferans Ligi'ne gönderilecek. UEFA Avrupa Ligi'nde ise hiçbir Türk takımı yer alamayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE DİREKT GEÇİŞ YOK

Şampiyon da direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak. Yani şöyle olacak:

Şampiyon: Şampiyonlar Ligi ön elemesi

Lig İkincisi: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Lig Üçüncüsü: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Lig Dördüncüsü: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Türkiye'nin rakipleri ile arasında olan puan farkı ise şu şekilde:

15. Yunanistan - 27.700

16. Çek Cumhuriyeti - 27.600

17. Danimarka - 27.175

18. Hırvatistan - 27.150

19. Türkiye - 27.100

20. Norveç- 26.500

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