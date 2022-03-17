Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 25 bin lira para cezası verdiğini duyurdu. Koç'un cezayı, kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle aldığı kaydedildi.

FENERBAHÇEYE 100 BİN LİRALIK CEZA

TFF'den yapılan açıklamada, Ali Koç'un, kulüp resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamaları sebebiyle 25 bin lira, sarı-lacivertli kulübün de 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakasında bloke edileceği ifade edildi.

Beşiktaş yardımcı antrenörü Anıl Demirci'nin ise müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası aldığı duyuruldu.

ALTAY'A TEKNİK SORUMLU CEZASI

Yukatel Kayserispor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 32 bin lira ceza kesen kurulun, Altay'a ise 2 haftayı aşan süre boyunca herhangi bir mazeret göstermeksizin yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmaması nedeniyle 375 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Çaykur Rizesporlu oyuncu Fabricio Baiano'ya, Kasımpaşa maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 1 resmi müsabakadan men cezası verildiği ifade edildi.

Adana Demirspor'un da Demir Grup Sivasspor müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 64 bin lira para cezasına çarptırıldığı, bazı taraftarların passolig kartlarının da bir sonraki iç saha müsabakasında bloke edileceği aktarıldı.

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