Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe'nin geleceği olarak gösterilen altı Türk oyuncunun imzası sarı lacivertlileri gururlandırdı. Başkan Ali Koç’la birlikte basın toplantısında yer alan oyunculardan en yaşlısı 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, en genci 15 yaşındaki İsak Vural olurken, Muhammed Gümüşkaya (21), Osman Ertuğrul Çetin (18), Melih Bostan (17), Arda Güler (17) imzaları attı. 17’sinde geldiği Fenerbahçe’de şimdi Ozan Tufan’dan sonra takımın en kıdemlisi olan Ferdi, “İyi ki Fenerbahçe” diyerek tercihinden memnun olduğunu söyledi.

HEYECANLI VE GURURLU

Diğer oyuncuları Ferdi’den ayıran ise hepsinin doğuştan Fenerbahçeli olmasıydı ki, zaten İsak hariç hepsi altyapıdan gelen isimlerdi. Muhammed, Arda, Ertuğrul ve Melih, “Bizim için bu sözleşmeler prosedür. Biz imzaları gönlümüze attık” derken sesleri heyecandan titriyordu. Dedesi ve babası gibi sıkı bir Fenerbahçe olan İsak da, çocukken sokaklarda giydiği formaya şimdi gerçekten sahip olduğunu söyledi. Bu mutlu olayı dün gündüz saatlerinde yaşayan Başkan Koç'a akşam PFDK'dan 25 bin TL'lik ceza geldi.

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