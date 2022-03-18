Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta yeni sezonda takımın başına kimin geçeceği en çok merak edilen konu... Son yapılan yönetim kurulu toplantısında bnun için çok önemli kararlar alındı. İlk olarak teknik direktör Önder Karaveli’nin gelecek sezonda altyapıya dönmesine karar verildi. “Yeni hoca arayışlarına sezon sonu başlarsak anlaştığımız isimler için geç kalırız” görüşü ağır bastı. Listedeki adayların arasında en çok konuşulan isim olan Şenol Güneş ise yok. Hatta yerli bir isim bile yok. Yeni teknik direktörün yabancı olması konusunda da fikir birliğine varıldı.

KARTAL'I İZLİYOR

Yönetimin yeni teknik direktör için belirlediği profil şöyle: Avrupa’daki yeni taktik trendlerine hâkim, 45-50 yaşlarında, genç kadroyu idare edebilecek, saha kenarında dinamik... Bu özelliklere sahip olan isimlerden biri Daniel Farke. Alman teknik adam, Sergen Yalçın’ın ayrılığı sonrası ilk olarak görüşülen teknik direktör olmuştu. Genç teknik adamın diğer adaylar arasında öne çıkmasının en önemli sebebi ise Beşiktaş’ı uzun süredir takip etmesi. Transfer bütçesini de kabul eden Farke’nin sadece tazminat maddesi konusunda pürüz çıkardığı öğrenildi.

Nereden nereye... Beşiktaş'ın elinde sadece dördüncülük hedefi kaldı Son şampiyon olarak sezona başladı, Devler Ligi'nde sıfır çekti. Türkiye Kupası'nın son sahibiydi, bu defa çeyrek finalde elendi. İkincilik ve Şampiyonlar Ligi hedefi hayal oldu. Dördüncülük için dört rakip var