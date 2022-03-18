Türkiye Gazetesi

Galatasaray dün akşam Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona'ya 2-1 kaybederek turnuvaya veda etti. Karşılaşmada ise gergin anlar yaşandı. Mücadelede ilk gerginlik, Gerard Pique'nin oyundan çıktığı esnada yaşandı. 81. dakikada yerini Clement Lenglet'ye bırakan tecrübeli stoper, oyundan çıkmak için ilk önce yedek kulübesinin bulunduğu yere doğru yöneldi. Pique, hakem Daniele Orsato'nun uyarısı sonrası en yakın yerden oyundan çıktı. Ardından ise Jordi Alba’nın hareketi tansiyonları yükseltti.

İLK ATEŞİ PIQUE YAKTI

Oyundan alınan Pique’nin yavaş adımlarla giderek, yol boyunca tribünden atılan maddeleri hakeme göstermesi Galatasaray taraftarlarının tepkisini topladı.

VAKİT GEÇİRMESİ TEPKİ TOPLADI

Ardından ise Barcelona'nın yıldızı Jordi Alba, son dakikalarda skoru korumak için taç çizgisinde vakit geçirdi. Taç atışını kullanmayan yıldız futbolcuya şişe yağdı. Ardından ise bir anda saha karıştı.

HAKEMİ TEHDİT ETTİ

İtalyan hakem Orsato'ya koşan futbolcu, "Bir madde daha atılırsa çıkarım. Sahadan çekilirim" diye tehdit etti. Galatasaraylı futbolcular da Alba'ya tepki gösterince iki takım arasında tansiyon yükseldi. Tribünler sakinleşince maç kaldığı yerden devam etti.

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