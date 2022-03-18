Türkiye Gazetesi

Ligdeki ve Avrupa'daki kötü gidişat sonrası gelecek için planlama yapmaya başlayan Fenerbahçe, kadrosundaki genç isimlerle sözleşme uzattı. İsak Vural, Arda Güler, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu için düzenlenen imza töreninde ilginç bir an yaşandı.

ALİ KOÇ: KİMSİN SEN?

Tören sonrası fotoğraf çekimi için hazırlanılırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önünden geçen genç kadına, "Kimsin sen?" diye sordu. "Ferdi" cevabını alan Koç, "Girlfriend?" diyerek Ferdi'nin kız arkadaşı olup olmadığını sordu.

"AFERİN FERDİ"

Genç kadının Koç'u kafasıyla onaylamasından sonra Ali Koç, Ferdi'ye dönerek, "Aferin Ferdi" dedi. Yaşanan bu olay sonrası genç futbolcular arasında kahkahalar havada uçuştu.

Fenerbahçe geleceği tapuladı Sarı Lacivertliler, peşlerinde dünya devlerini koşturan yeteneklerinin mukavelelerini tazeledi. Artık uzun süre kafalar rahat, gelecek çok daha parlak.

Fenerbahçe'nin oyunu eleştirilse de oyuncular sıkı markajda Bu sezon kupadan ve Avrupa’dan elenen, şampiyonluğun uzağında kalan Kanarya’da birçok ismin formu tartışılıyor. Ama Altay, Ferdi, Arda, Szalai, Osayi, Crespo, Rossi, Valencia, Pelkas, Zajc ve Tisserand yakın takipte