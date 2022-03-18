Türkiye Gazetesi

Sezon başında Avrupa kupalarına Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor ve Fenerbahçe'yle başlayan Türkiye, son olarak dün akşam UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesi ile hiçbir takımını çeyrek finallere taşıyamadı. Galatasaray'ın elenmesiyle birlikte, UEFA ülke puanı sıralamasında da değişiklikler yaşandı.

TÜRKİYE İLK 15'TE YER ALMIYOR

Galatasaray, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Barcelona'ya evinde 2-1 mağlup olunca kupadan elendi. Bu elenmeyle birlikte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 15'te kalma şansı da sona erdi. Bu durum 2023-2024 sezonu öncesi kritik bir gelişmeyi beraberinde getirdi.

3 TAKIM KONFERANS LİGİ'NE GÖNDERİLECEK

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 15'te yer almaması nedeniyle Avrupa kupalarına 2023-2024 sezonundan itbaren 5 yerine 4 takım gönderecek. Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek. Öte yandan Türkiye, artık Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek.

ŞAMPİYON BİLE ELEME OYNAYACAK

UEFA ülkeler sıralamasında ilk 15 dışına düşmemizle birlikte Avrupa'ya gidecek takım sayımız da 2024-2025 ile birlikte 4 takıma düşecek.

Şampiyon: Şampiyonlar Ligi ön elemesi

Lig ikincisi: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Lig üçüncüsü: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Lig dördüncüsü: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Kalbimiz bin Barça! Galatasaray Avrupa'ya veda etti Temsilcimiz Avrupa Ligi son 16 rövanş maçında Marcao'nun golüyle öne geçti, çeyrek final için avantaj yakaladı. Fakat Katalan ekibi sonrasında temsilcimize neredeyse top göstermedi (topla oynama yüzde 67-33). Pedri ve Aubameyang'ın golleri acı elenişi getirdi.