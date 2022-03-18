Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig’de Everton'ın, Newcastle United'ı 1-0 devirdiği maçta ilginç bir olay yaşandı. Maçın 49. dakikasında sahaya atlayan bir taraftar, kendisini kale direğine bağladı. Yaşanan olay karşısında ne yapacaklarını bilemeyen futbolcular ise hayretle olayı izledi.

KENDİSİNİ KALE DİREĞİNE BAĞLADI

Goodison Park'ta oynanan mücadelenin 49. dakikasında sahaya atlayan bir taraftar, plastik kelepçeyle kendisini boğazından kale direğine bağladı. Futbolcular büyük şaşkınlık yaşarken karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu.

TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ PROTESTO

Sahaya giren güvenlik görevlileri protestocuyu kale direğinden ayırmak için uzun süre uğraş verdi. Boynundaki kelepçe güçlükle çıkarılan taraftar, görevliler tarafından saha dışına çıkarıldı.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Protestocunun neden böyle bir eylemde bulunduğu ise ortaya çıktı. Taraftarın fosil yakıt kullanımının sona erdirilmesi için böyle bir olaya imza attığı öğrenildi.

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