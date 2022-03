Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekibi Hull City'de kötü gidişat sona eriyor. Son 5 maçta 2 galibiyet alan İngiliz ekibi, deplasmanda Coventry City'e konuk oldu. 37'nci hafta mücadelesinden 4'üncü dakikada Smallwood ve 28'inci dakikada Longman ile kaydettiği gollerle 2-0 galip ayrılan ekip, puanını 41'e yükseltti.

Küme düşme hattının üzerinde yer alan Hull City, aldığı kritik galibiyet ile bir nebze olsun nefes alırken, mücadeleye 84'üncü dakikada meydana gelen pozisyon damga vurdu. Coventry'de Maatsen'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top boş kaleye doğru giderken Hull City futbolcusu Greaves topa önce sırtıyla sonra da kafasıyla müdahale edip golü engelledi.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ 'GOL YOK' DEDİ

Pozisyon sonrası 'gol çizgisi teknolojisi'nden alınan görüntüye göre topun çok az bir kısmının çizginin üzerinde olduğu ve pozisyonun gol olmadığı kesinleşti.

"TOPUN HAYALİ VARDI"

Maçtan sonra kritik pozisyonla ilgili paylaşım yapan Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, pozisyonun görüntüsünü paylaşıp, 'The ball had a dream' yani 'Topun bir hayali vardı' ifadelerini kullandı. Ilıcalı, bu paylaşımıyla Hull City taraftarının kendisi için kullandığı 'Acun had a dream' (Acun'un bir hayali vardı) sloganına gönderme yaptı.

Hull City’de Babel sürprizi! Acun Ilıcalı Galatasaray ile resmi temaslara başladı Ligde bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Hull City, gözünü Süper Lig’e çevirdi. Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, Acun Ilıcalı’nın radarına girmiş durumda. Önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Hull City, Babel transferi için harekete geçti.

Acun Ilıcalı devreye girdi! Fenerbahçe ve Hull City hazırlık maçı oynayacak Peş peşe aldığı mağlubiyetlerle kötü günler geçiren Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istediği iddia edildi. Henüz Fenerbahçe tarafından bir açıklama gelmezken, Acun Ilıcalı’nın devreye girdiği belirtildi.