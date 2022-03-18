Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Portekiz ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosu açıklandı. Listede yer alan; Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un milli takıma davet ettiği isimler şöyle;

Kale: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok

Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.

MİLLİLER PAZAR GÜNÜ TESİSTE TOPLANMAYA BAŞLAYACAK

Ay-Yıldızlılar, Portekiz ile tek maç üzerinden oynanacak yarı final mücadelesini kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçında, bu maçı kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek. A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 20 Mart Pazar günü saat 18.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Yurt dışındaki kulüplerde forma giyen futbolcuların büyük bölümü ise kampa Porto'da katılacak.

A MİLLİLER PAZARTESİ PORTO YOLCUSU

A Millî Takım kafilesi, 21 Mart Pazartesi günü saat 11.25'te İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Porto'ya hareket edecek. Ay-yıldızlılar, Portekiz maçının hazırlıklarına aynı gün TSİ 20.00'de Gondomar SC takımının maçlarını oynadığı So Miguel Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla başlayacak.

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Portekiz karşılaşması öncesinde 23 Mart Çarşamba günü TSİ 20.30'da Drago Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millîler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste TSİ 21.30'da gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.



Drago Stadyumu'nda oynanacak 24 Mart'taki Portekiz-Türkiye müsabakası, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. A Millî Takım kafilesi, İtalya veya Kuzey Makedonya ile oynanacak karşılaşma için 25 Mart Cuma günü Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla TSİ 16.45'te Porto'dan Konya'ya geçecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.



A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, maç öncesindeki resmî basın toplantısını Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapacak. A Millî Takım'ın İtalya veya Kuzey Makedonya maçı öncesindeki son çalışma da bu tesiste gerçekleştirilecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olarak yapılacak. Etkinliklerin saatleri, rakibin netleşmesinin ardından belirlenecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak, Türkiye-İtalya veya Türkiye-Kuzey Makedonya maçı saat 21.45'te başlayacak.

Ay-Yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından 30 Mart Çarşamba günü saat 00.45'te THY'ye ait uçakla Konya'dan İstanbul'a dönecek.

A Milli Takım aradığı golcüyü buldu! Stefan Kuntz'tan Deniz Undav hamlesi A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, golcüsünü Belçika’da buldu. A Milli Takım için Union St. Gilloise takımında forma giyen Deniz Undav ile görüşme gerçekleştiren Kuntz, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti. Attığı 20 golle ligde takımı sırtlayan Deniz Undav, başarılı performansıyla büyük kulüplerinde dikkatini çekmiş durumda.

A Milli Takım'ın Play-Off'taki rakibi belli oldu 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Türkiye'nin rakibi Ronaldo'lu Portekiz oldu.