Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor saat 20:00'da deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacaktı. Saha temizleme çalışmaları geç başladığı ve henüz saha çizgileri çekilmediği için Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının başlangıç saati 20.15'e alındı.
ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR
İLK 11'LER!
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Cemali, Ponck, Holmen, Sabo, Phiri, Gedson, Boldrin, Boyd, Alper, Cisse.
TRABZONSPOR: Erce, Peres, Denswil, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny
STAT: Çaykur Didi
HAKEM: Volkan Bayarslan
SAAT: 20:15
YAYIN: beIN SPORTS 1