Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor saat 20:00'da deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacaktı. Saha temizleme çalışmaları geç başladığı ve henüz saha çizgileri çekilmediği için Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının başlangıç saati 20.15'e alındı.

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR

İLK 11'LER!

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Cemali, Ponck, Holmen, Sabo, Phiri, Gedson, Boldrin, Boyd, Alper, Cisse.

TRABZONSPOR: Erce, Peres, Denswil, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

STAT: Çaykur Didi

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 20:15

YAYIN: beIN SPORTS 1