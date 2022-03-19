Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, zorlu Konya maçından üç puan alarak galibiyet serisini sürdürme hedefinde. Ligde 2 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal, Alanya zaferinin anlam kazanması için Konya’yı da devirmek zorunda olduklarını vurgularken “Galibiyete mecburuz” ifadesinde bulundu. İyi bir hava yakaladıklarını belirten Kartal “Lig ikinciliği hedefi için kalan bütün maçlarımızı kazanmak için savaşacağız. Rakibin kim olduğunun önemi yok. Bunu başaracak güce sahibiz” sözleriyle oyuncularına olan güvenini dile getirdi.

BIRAKMAK YOK

Avrupa arenasının önemine dikkat çeken İsmail Kartal “Taraftarımızın da desteğiyle bu hedefe ulaşacağız” ifadelerini kullandı. Konyaspor’un ligin en iyi takımlarından olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı “Kazanmak için rakipten daha çok mücadeleye etmeliyiz” vurgusunda bulundu. Sakatların iyileşmesiyle kadro tercihi artan İsmail Kartal, Alanya’ya fark atan takımda tek değişiklik yapacak. Ozan Tufan’ı kesip sağ beki Osayi’ye teslim edecek Kartal, sağ kanatta ise cezası biten İrfan Can’a şans verecek.

FERDİ'NİN KEYFİ KAÇTI

Formunun zirvesindeyken sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, millî maçı kaçıracak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Millî takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Ferdi, önündeki ilk fırsat olan Portekiz karşılaşmasının kadrosuna sakatlığı sebebiyle çağırılamayacağı için moralsiz.

Fenerbahçe geleceği tapuladı Sarı Lacivertliler, peşlerinde dünya devlerini koşturan yeteneklerinin mukavelelerini tazeledi. Artık uzun süre kafalar rahat, gelecek çok daha parlak.

Fenerbahçe'nin oyunu eleştirilse de oyuncular sıkı markajda Bu sezon kupadan ve Avrupa’dan elenen, şampiyonluğun uzağında kalan Kanarya’da birçok ismin formu tartışılıyor. Ama Altay, Ferdi, Arda, Szalai, Osayi, Crespo, Rossi, Valencia, Pelkas, Zajc ve Tisserand yakın takipte