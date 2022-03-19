Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bir tarafta 2022 yılında mağlubiyet yaşamayan, şampiyonluk için gün sayan Trabzon diğer tarafta ise ligde kalmak için can havliyle saldıran Rize. İki takımında zorlu 90 dakika öncesi tek hedefi üç puandı. Ancak yoğun kar ağışı zemini ağırlaştırarak Karadeniz ekiplerinin planlarını sekteye uğrattı. Özellikle ilk devre top tekniği yüksek isimlerden kurulu bordo mavililer alışık olduğumuz atak gücünü sahaya yansıtmakta zorlandı.

GOLLER İKİNCİ DEVRE

İlk yarının büyük bölümünde iki taraf da orta sahaya hâkim olmaya çalıştı. O nedenle pozisyon sayısı bir elin parmaklarını geçmedi. 19’da Visca çok net bir fırsatta kaleci Gökhan’ı geçmedi. 26’da ise Djaniny çok net pozisyonda hamle yapmaya gecikince mutlak gol kaçtı. İkinci devre hızlı başladı. 48’de Djaniny üç kişinin arasında sakladığı topu arkaya açtı. Abdülkadir Ömür bekletmeden vurdu ve perdeyi açtı: 0-1.

POHJANPALO ÜÇLEDİ

52’de Boyd’un uzaklardan vuruşunu Erce güçlükle çeldi. 58’de Nwakaeme’nin rakibine ceza sahası içinde müdahalesi sonrası penaltı vuruşunda Pohjanpalo topu ağlara yolladı. 4 dakika sonra Volkan Bayarslan, Denswil’in elle oynadığına hükmetti. Tekrar beyaz noktaya gelen Pohjanpalo skoru 2-1 yaptı. 70’te Visca’nın pasını asiste çeviren Djaniny durumu 2-2 yaptı. 90+5’te Erce’nin hamlesiyle yerde kalan Pohjanpalo son sözü söyledi: 3-2.

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