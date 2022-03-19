Türkiye Gazetesi

Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın Barcelona’ya elenmesiyle birlikte Türkiye’nin, UEFA ülkeler sıralamasında sezonu ilk 18’in dışında tamamlaması kesinleşti. Bu sonuçla birlikte Türkiye, 31 yıl aradan sonra ilk 18’in dışında kaldı. Bu sezon ülkeler sırasında 19. sırada yer alan Türkiye, sezonu en kötü 20. sırada tamamlayacak.

AVRUPA LİGİ BİTTİ

Bu durumda 2023/24 sezonunda Avrupa’ya 5 yerine 4 takım göndermemiz de kesinleşti. 2022/23 sezonunda Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan takımımız Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılacak. Süper Lig’i ikinci ve üçüncü bitiren takımlarla, Türkiye Kupası’nı kazanan takım ise UEFA Konferans Ligi elemelerine katılabilecek.

Kalbimiz bin Barça! Galatasaray Avrupa'ya veda etti Temsilcimiz Avrupa Ligi son 16 rövanş maçında Marcao'nun golüyle öne geçti, çeyrek final için avantaj yakaladı. Fakat Katalan ekibi sonrasında temsilcimize neredeyse top göstermedi (topla oynama yüzde 67-33). Pedri ve Aubameyang'ın golleri acı elenişi getirdi.