Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Süper Lig’de kâbus gibi bir sezon geçiren Galatasaray, dünya devi Barcelona’ya iki maçta sahayı dar ederek Avrupa Ligi’ne veda etti. Bu sezon Avrupa Ligi’nde 12 maça çıkan sarı kırmızılı takım, bu maçlardaki tek yenilgisini 2-1’lik sonuçla Barcelona karşısında aldı. Şampiyon Ligi olarak nitelendirilen zorlu grupta kendi bütçesinin katbekat üzerindeki Lazio (300 milyon avro), Marsilya (300 milyon avro) ve L. Moskova (100 milyon avro) takımlarını geride bırakan Cimbom, 650 milyon avroluk kadro değeri olan Barcelona’ya da kök söktürdü.

KARAKTER GÖSTERDİNİZ

Maçtan sonra soyunma odasındaki ölüm sessizliğini gören Domenec Torrent oyuncularına “Kaldırın başınızı!” diye seslendi. Kendileriyle gurur duyduğunu söyleyen Katalan çalıştırıcı “Sonuçta karşımızda Barcelona vardı. Siz iki maçta da gücünüzü gösterdiniz. Dünyanın en iyi takımlarından birini eleyebilirdik. Bu dönemde gösterdiğiniz karakter, mücadele ileride yapacaklarımız açısından beni umutlandırdı. Takımdaki o ruhu ve ışığı gördüm. Güzel günler bizi bekliyor. Şimdi lige odaklanıp en iyi sonuçlarla sezonu bitirmeliyiz” dedi.

MARCAO DEĞERİNİ 5'E KATLADI

Özellikle bu sezon Avrupa Ligi’nde hemen her maçta UEFA tarafından haftanın on birine seçilen Marcao, değerini katladı. 2019 yılında De Chaves’ten 4 milyon avroya alındığında bonservis bedelini çok bulanlar oldu. Daha sonra Brezilyalı stoper maddi sıkışıklığın yaşandığı 2020’de 10 milyon avroya Roma’ya satılacaktı ancak son anda olmadı. Kerem’e attığı tokat sonrasında sözleşmesinin feshedilmesi gündeme geldi, ancak Fatih Terim tuttu. Brezilyalı yıldız için ise şimdi 20 milyon avro değer biçiliyor. Galatasaray yönetimi ise 25 milyon avrodan aşağısına bırakmayacak.

KEREM'E MARSİLYA KANCASI

Millî yıldız Cengiz Ünder’in formasını giydiği Marsilya, Kerem Aktürkoğlu’nun da peşine düştü. Fransız basını Kerem Aktürkoğlu için, “Yeni Cengiz Ünder” benzetmesini yaptı. Kerem’le ilgili yapılan haberlerde Lyon’un da yıldız oyuncuyu istediğinin altı çizildi.,

İSPANYOLLAR BEĞENMEDİ

Barcelona, 0-0’ın rövanşında İstanbul’da Galatasaray’ı 2-1 yenerek adını Avrupa Ligi’nde çeyrek finale yazdırdı. İspanyol basını ise Galatasaray’ı övdü. Marca, “Barça acı çekerek turladı” derken, El Pais “Barcelona’yı, Messi kılığına bürünen Pedri kurtardı” başlığını kullandı. ESPN ise “Barcelona 6 dakikalık uzatmayı korku içinde geçirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Kalbimiz bin Barça! Galatasaray Avrupa'ya veda etti Temsilcimiz Avrupa Ligi son 16 rövanş maçında Marcao'nun golüyle öne geçti, çeyrek final için avantaj yakaladı. Fakat Katalan ekibi sonrasında temsilcimize neredeyse top göstermedi (topla oynama yüzde 67-33). Pedri ve Aubameyang'ın golleri acı elenişi getirdi.