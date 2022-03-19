Türkiye Gazetesi

Survivor 2022 All Star'da birleşme partisine sayılı gün kaldı. Ekranların sevilen programında heyecanla beklenen ve Mart ayının sonunda yapılacağı açıklanan partiye dair detayları Acun Ilıcalı bir bir açıklamaya devam ediyor.

Birleşme partisinde her sene olduğu gibi bu sene de şarkı yarışması yapılacak. Şarkı yarışmasında jüri olacak isimlerden biri de Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atan Yalçın, yeni sezonda alınan kötü sonuçların ardından takımdan ayrılmıştı. Ayrılığın ardından hiçbir yere açıklama yapmayan Sergen Yalçın sessizliğini eski mesleği olan jüri üyeliği ile bozuyor.

DOMİNİK'E GİTTİ

Acun Ilıcalı'nın programı olan Survivor'da jüri üyeliğine hazırlanan Sergen Yalçın, Dominik'e gitti. Tecrübeli teknik direktör, Survivor birleşme partisindeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda olacak.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaşlı taraftarlar ise bu duruma tepki gösterdi. Takımdan ayrıldıktan sonra hiçbir yere açıklamalarda bulunmayan Sergen Yalçın'ın jüri üyeliği yapması siyah beyazlı taraftarları şaşırttı.

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