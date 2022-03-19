Türkiye Gazetesi

Bu sezon Avrupa Ligi’ndeki başarılı performansıyla tüm futbol camiasının beğenisini kazanan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Barcelona’ya elendi. Lazio, Marsilya, Lokomotiv Moskova, Randers ve St. Johnstone gibi takımları eleyerek son 16 turuna kalan Galatasaray, 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile turnuvayı tamamladı.

17 MİLYON EURO’YU KASASINA KOYDU

Galatasaray, Avrupa Ligi’ndeki başarılarıyla toplamda 17 milyon Euro gelir elde etti. Sarı-Kırmızılı ekip, takım yayın havuzundan 350 bin Euro, gruplara kalarak da 3.6 milyon Euro kazandı. Grup maçlarında elde ettiği 3 galibiyetle 1.9 milyon Euro, 3 beraberlikle 630 bin Euro kazanan Aslan; liderlik için 1.1 milyon Euro, son 16 turuna yükseldiği için 1.2 milyon Euro aldı.

AVRUPA’DAN İZLEMEYE GELİYORLAR

Galatasaray’ın Avrupa’daki başarılı performansı ile takımdaki birçok futbolcunun yıldızı patlamış durumda. İç sahadaki her maça en az bir Avrupa takımının gözlemcisi gelirken, Barcelona maçına Milan’ın scout şefi gelerek Nelsson’u izlemişti.

YILDIZ İSİMLERE TEKLİF BEKLENİYOR

Yaz transfer döneminde 25 milyon Euro bonservis ücreti ödeyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda meyveleri toplamaya hazırlanıyor. Marcao ile Kerem’e 50 milyon Euro biçen sarı-kırmızılı yönetim; Nelsson, Cicaldau, Muhammed, Morutan ve Berkan için de teklif bekliyor.

Kalbimiz bin Barça! Galatasaray Avrupa'ya veda etti Temsilcimiz Avrupa Ligi son 16 rövanş maçında Marcao'nun golüyle öne geçti, çeyrek final için avantaj yakaladı. Fakat Katalan ekibi sonrasında temsilcimize neredeyse top göstermedi (topla oynama yüzde 67-33). Pedri ve Aubameyang'ın golleri acı elenişi getirdi.

Galatasaray, Avrupa'ya veda etti UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray sahasında İspanya'nın Barcelona takımını ağırladı. Maç 2-1 İspanyol ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray taraftarı önüne çıkan Barcelona'nın yıldızları şaşkına döndü Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Barcelona'yı ağırladı. Barcelona'nın karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan yıldızları şaşkına döndü. Sarı-kırmızılı taraftarların ıslıkladığı futbolcular büyük bir şaşkınlık yaşarken, İspanyol ekibi sosyal medya hesabından o anları "Ne atmosfer ama" diye paylaştı.